Симонян считает, что в России никогда не появятся свои Месси и Мбаппе

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян выразил мнение, что в России никогда не появятся игроки уровня французского форварда Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси, так как в нашей стране совершенно иной климат, сильно влияющий на манеру игры.

«У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях тем не менее, появляются большие игроки — Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов. Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру», — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

Напомним, что и Мбаппе, и Месси защищают цвета «ПСЖ». На чемпионате мира, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, эти игроки встретились друг с другом в финальном матче, где победу одержала сборная Аргентины (3:3, 4:2 — пен). Лучшим игроком турнира был признан Месси, а Мбаппе, забивший восемь мячей в семи играх, стал лучшим бомбардиром мундиаля.