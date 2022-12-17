Тренер сборной Марокко: «Мбаппе - новая версия Пеле, желаю ему победы в финале»

Рулевой сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира - 2022, в котором силами померяются Аргентина и Франция.

«Килиан Мбаппе - это новая версия Пеле. Желаю ему победы. Думаю, в матче шансы 50 на 50. Это сбалансированный финал. У Аргентины есть уверенность в своих силах, плюс за них играет Лионель Месси, который лучший в мире. Что касается Франции, то команда Дешама отлично обороняется, они умеют играть без мяча и располагают очень быстрыми футболистами», - приводит слова тренера El Diario.

Финал состоится 18 декабря и начнется в 18:00 мск.