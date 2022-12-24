Дюков: «Жаль, что Россия не сыграла на ЧМ-2022»

Глава РФС Александр Дюков сожалеет о том, что национальная команда России не выступила на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре.

«Конечно, жаль, что сборная России не смогла принять участие на ЧМ-2022 в Катаре», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Сборная России не смогла завершить отбор ЧМ, поскольку попала под санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира завершился в воскресенье, 18 декабря. В финальном поединке мундиаля встретились сборные Аргентины и Франции. Подопечные Лионеля Скалони победили команду Дидье Дешама (3:3, 4:2 пен.) и стали чемпионами мира в третий раз в истории.