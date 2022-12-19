Черевченко: «Приятно было наблюдать за таким финалом»

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о финале катарского чемпионата мира.

«Смотрел вчерашний финал. Отличный матч. Не буду говорить о Месси и Мбаппе, всем и так ясно, что они лучшие. Игра переворачивалась из стороны в сторону. Мы увидели матч сильных сборных. Приятно было наблюдать за таким финалом», — приводит слова специалиста издание Sport24.

Черевченко также выделил решения тренеров. По его словам, перформанс Анхеля ди Марии стал возможен благодаря доверию Лионеля Скалони, в то время как Дидье Дешам удивил своими заменами при счёте 0:2.

Напомним, что Аргентина выиграла столь драматичный матч, взяв золото ЧМ-2022 в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3.