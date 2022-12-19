Байдачный: Месси и до победы на ЧМ был лучшим игроком всех времён

Экс-наставник «Ахмата» Анатолий Байдачный высказался по поводу величия звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси после победы на чемпионате мира.

Байдачный сказал«РБ-Спорту», что Месси не стал великим после победы на мундиале, так как аргентинец и до этого был лучшим игроком всех времён и народов. Опытный тренер отметил, что для него Месси даже более великий, чем Пеле.

«Лионель забивал такие голы-шедевры, а такие передачи, как он, никто ещё не раздавал и раздавать не будет», - добавил Байдачный.

Напомним, что 35-летний Месси впервые стал чемпионом мира. В финальном матче катарского мундиаля Аргентина в серии пенальти обыграла французов.