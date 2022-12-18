Сборная Аргентины планирует сыграть с тремя центральными защитниками в финале чемпионата мира против Франции.

На предматчевой пресс-конференции рулевой южноамериканцев Лионель Скалони признался, что у него уже готов план на финальный поединок. Как информирует L’Equipe, в качестве стартовой формации на матч аргентинский наставник запланировал 3-5-2 – именно эта тактическая расстановка наигрывалась на субботней тренировке. Ранее по ходу турнира команда играла как с тройкой, так и с двойкой центбреков.

Матч сборных Аргентины и Франции начнётся 18 декабря в 18:00 по московскому времени.