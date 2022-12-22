Кухарчук — о Месси: «Это человек-талант»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался об игре Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«Я с самого начала говорил, что хочу, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира и Месси поднял кубок. Это человек-талант. Если он в 36 доказывает, что он лучший игрок в мире, то почему и через четыре года он не сможет играть? Конечно, многое зависит от травм. Но у него по всей карьере их было не так много», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».

Также Кухарчук отметил, что ему легче сопоставлять себя с Криштиану Роналду из-за схожего телосложения и атлетичности, поскольку у Месси совершенно иная оснащённость из-за своих природных данных.

Напомним, что Лионель был признан лучшим футболистом катарского мундиаля, взяв долгожданное мировое чемпионство и забив на турнире семь голов.