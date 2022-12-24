Арбитр Квятковски назвал самый сложный момент в финале ЧМ-2022

Арбитр Томаш Квятковски, отвечавший за VAR в финальной встрече катарского чемпионата мира, назвал самый сложный момент в том матче.

«Определённо, это был нырок Маркуса Тюрама в штрафной. Судьи VAR часто полагаются на первое ощущение. В этой ситуации был либо пенальти, либо симуляция. Как только Шимон Марциняк установил, что это был нырок, я сказал, что необходимо остановить игру и всё проверить», — приводит слова судьи TVP Sport.

Квятковски отметил, что это было непростое решение для бригады, несмотря на то, что с первого же просмотра стала очевидной правильность решения главного рефери.

Напомним, что решающий матч катарского мундиаля завершился победой сборной Аргентины в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3.