Месси прибыл в родной Росарио после чемпионского парада в столице

Чемпион мира, один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси после чемпионского парада в столице Аргентины Буэнос-Айресе прибыл в родной для себя город Росарио. Об этом сообщает TyC Sports.

18 декабря звёздный южноамериканец впервые в своей карьере выиграл золотые медали мундиаля. Это произошло благодаря победе сборной Аргентины в финальном поединке катарского соревнования над сборной Франции по пенальти. Основное время завершилось со счётом 2:2, дополнительное – со счётом 3:3, а серия одиннадцатиметровых ударов – со счётом 4:2.

Ранее Аргентина выигрывала мундиаль в 1986 году.