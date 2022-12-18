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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси получил приз лучшему игроку чемпионата мира

18 Декабря 2022 • 21:35 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Сборная Аргентины стала чемпионом мира. В ярком финальном поединке «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. По ходу церемонии награждения капитан «альбиселесте» получил приз лучшему футболисту турнира.

На чемпионате мира Лионель Месси забил семь голов. Он стал вторым лучшим бомбардиром турнира после Килиана Мбаппе. Француз записал на свой счёт восемь мячей и получил золотую бутсу.

Отметим, что Лионель Месси больше не будет выступать за сборную Аргентины. Ещё перед финалом турнира звёздный нападающий объявил, что этот матч будет для него последним в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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the Gunner01
18 Декабря 2022 в 21:51
Ну, после накидки эмира, гному ещё звание Бог надо присвоить, и памятник в 3 роста на самом высоком месте Буэнос-Айреса соорудить.
CERG
18 Декабря 2022 в 21:55
А ты что каланча что ле перекошенная))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
3
2.80 3.10 2.80
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