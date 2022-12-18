Месси получил приз лучшему игроку чемпионата мира

Сборная Аргентины стала чемпионом мира. В ярком финальном поединке «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. По ходу церемонии награждения капитан «альбиселесте» получил приз лучшему футболисту турнира.

На чемпионате мира Лионель Месси забил семь голов. Он стал вторым лучшим бомбардиром турнира после Килиана Мбаппе. Француз записал на свой счёт восемь мячей и получил золотую бутсу.

Отметим, что Лионель Месси больше не будет выступать за сборную Аргентины. Ещё перед финалом турнира звёздный нападающий объявил, что этот матч будет для него последним в карьере.