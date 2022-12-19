Рэпер Дрейк проиграл миллион долларов, сделав ставку на победу Аргентины

Известный рэпер Дрейк прогорел на финале чемпионата мира – 2022. Музыкант сделал ставку на победу сборной Аргентины в основное время. Его проигрыш составил один миллион долларов, об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Напомним, что Аргентина долгое время вела в счете 2:0, однако в концовке основного времени Килиан Мбаппе забил подряд два гола и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды обменялись голами и дошли до серии пенальти, в которой точнее оказались Месси и компания - 4:2.

Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира. Месси выиграл награду лучшему игроку турнира.