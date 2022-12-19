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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рэпер Дрейк проиграл миллион долларов, сделав ставку на победу Аргентины

19 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный рэпер Дрейк прогорел на финале чемпионата мира – 2022. Музыкант сделал ставку на победу сборной Аргентины в основное время. Его проигрыш составил один миллион долларов, об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Напомним, что Аргентина долгое время вела в счете 2:0, однако в концовке основного времени Килиан Мбаппе забил подряд два гола и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды обменялись голами и дошли до серии пенальти, в которой точнее оказались Месси и компания - 4:2.

Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира. Месси выиграл награду лучшему игроку турнира.

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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Декабря 2022 в 16:11
интересно где это такие ставки можно делать ??? я знаю что они есть , но это теневой тотализатор , там где простому челу места нет , делать такие заявки это значит подтверждать что футбол это кормушка для теневого бизнеса . В реальных букмекерских конторах в жизни такой ставки не дадут сделать . Ставки ставлю еще со времен спортпрогноза .
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