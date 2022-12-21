Сын Линекера сделал ставку на 20 фунтов - и выиграл более 3 тысяч!

Джордж Линекер, сын Гари Линекера, похвастал своей ставкой, сделанной на финал чемпионата мира. Как оказалось, он практически полностью угадал ход матча и динамику развития событий. Линекер поставил на то, что основное время матча закончится со счетом 2:2, а Аргентина выиграет в итоге после серии пенальти.

Он поставил и на то, что и Месси, и Мбаппе забьют в этом матче, что, как известно, произошло «с запасом».

Также он поставил на то, что в матче будут показаны более одной желтой карточки, и исполнены более пяти угловых - это также сбылось. И в результате, поставив 20 фунтов стерлингов, Джордж выиграл 3400. И вам советует брать с него пример.