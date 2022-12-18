Игроки «Астон Виллы» и «Брайтона» впервые сыграли в финале мундиаля

Впервые в истории игроки английских клубов «Астон Вилла» и «Брайтон» вышли на поле в финале чемпионата мира по футболу. Это два игрока сборной Аргентины: голкипер Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и полузащитник Алексис Макаллистер («Брайтон»), делится информацией Opta.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «чайки» идут на седьмой строчке, а «вилланы» расположились чуть ниже – на 12-м месте.

Счёт в главном матче катарского мундиаля после 20-й минуты встречи уже открыт. После удара с 11-метровой отметки отличился лидер сборной Аргентины Лионель Месси - 1:0. Следите за самыми интересными моментами финала в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.