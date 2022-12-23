Марциняк: «Я видел, как потрясен Мбаппе»

Рефери финального матча ЧМ-2022 Шимон Марциняк рассказал о реакции Килиана Мбаппе на поражение в решающей встрече.

«Я видел, как потрясен Мбаппе. Наверно, он был лучшим игроком финала, если можно так сказать о ком-то, кто не победил. Я подошёл к нему, и мы поприветствовали друг друга. Я поздравил его с отличной игрой, которую он провёл. Он отличный футболист. Он также сказал мне, что мы хорошо отработали и поблагодарил нас», — заявил судья, чьи слова приводит Record.

Напомним, что финале против Аргентины форвард «Пари Сен-Жермен» оформил второй хет-трик в истории решающих игр мировых первенств, однако этого не хватило для выигрыша главного трофея футбола.