Белоус восхитился игрой Мбаппе в финале ЧМ-2022

Российский менеджер Юрий Белоус поделился с журналистами своим мнением по поводу игры звёздного французского форварда Килиана Мбаппе на катарском чемпионате мира.

Белоус сказал«РБ-Спорту», что у 23-летнего французского футболиста светлая голова и крайне быстрые ноги. Менеджер отметил, что в первую очередь Мбаппе является отличным атлетом.

«То, что Мбаппе вытворял в дополнительное время в финале мундиаля и то, как он бил свой пенальти — фантастика», - добавил Белоус.

Напомним, что Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной, но французы всё равно проиграли в серии послематчевых пенальти.