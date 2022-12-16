В сборной Франции есть игроки, которые испытывают неприязнь к Бензема

В составе сборной Франции есть футболисты, которым не нравится нападающий Карим Бензема. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Источник не раскрывает конкретных имён, но если верить этой информации, таких игроков в раздевалке сборной Франции несколько. Ранее L’Equipe распространил новость о том, что главный тренер «синих» Дидье Дешам в обиде на Карима из-за того, что тот не упомянул его в речи, когда получал «Золотой мяч» в октябре.

Бензема пропускает этот чемпионат мира из-за травмы, но сборная Франции справилась без него и вышла в финал, где 18 декабря сыграет с Аргентиной.

Напомним, пару лет назад, когда Бензема ещё был отстранён от выступлений за сборную Францию, на сравнения с Оливье Жиру игрок «Реала» ответил: «Это всё равно, что сравнивать формулу-1 с картингом».