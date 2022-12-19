Ивелин Попов: «Сборная России смогла бы добраться до 1/8 финала чемпионата мира»

Бывший игрок «Спартака», «Рубина» и «Ростова» Ивелин Попов предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, 22-й по счёту мундиаль завершился вчера, 18 декабря, финальным матчем между Аргентиной и Францией, в котором победу одержала южноамериканская команда (3:3, 4:2 — пен). По мнению Попова, сборной России удалось бы выйти в плей-офф чемпионата мира, если бы она принимала участие в этом турнире.

«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Что касается сборной России, думаю, команда смогла бы добраться до 1/8 финала», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Кроме того, футболист, в настоящий момент выступающий за болгарский «Левски», признался, что сам он на прошедшем мундиале поддерживал сборную Хорватии, занявшую в итоге третье место.