Анчелотти высоко оценил выступление полузащитника сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти впечатлён игрой полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

«Сливочные» уже не первый месяц считаются одними из претендентов на футболиста «Бенфики», и Анчелотти пристально наблюдал за 21-летним игроком во время чемпионата мира в Катаре. По сведениям Diario AS, итальянскому специалисту очень понравилась игра, которую показал Фернандес на мундиале – именно молодой аргентинец впечатлил титулованного наставника больше всех на турнире.

Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В семи матчах ЧМ-2022 на счету хавбека один гол и один ассист.