Монсон сделал выбор между Роналду и Месси

Известный боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о том, кто лучше — аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

Монсон признался, что очень уважает Роналду и считает его одним из лучших футболистов в истории. Однако сильнейшим игроком на сегодняшний день, по мнению бойца, является Месси.

«Упорству и трудолюбию Роналду может позавидовать любой спортсмен. Но, на мой взгляд, возраст повлиял на него. Для меня футболист номер один на данный момент — Лионель Месси», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Напомним, что в этом году 35-летний Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира. Роналду же вместе с португальской командой не смог преодолеть стадию 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).