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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Монсон сделал выбор между Роналду и Месси

22 Декабря 2022 • 15:14 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о том, кто лучше — аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

Монсон признался, что очень уважает Роналду и считает его одним из лучших футболистов в истории. Однако сильнейшим игроком на сегодняшний день, по мнению бойца, является Месси.  

«Упорству и трудолюбию Роналду может позавидовать любой спортсмен. Но, на мой взгляд, возраст повлиял на него. Для меня футболист номер один на данный момент — Лионель Месси», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Напомним, что в этом году 35-летний Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира. Роналду же вместе с португальской командой не смог преодолеть стадию 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии Джефф Монсон
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