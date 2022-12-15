Президент Франции Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от финального поединка чемпионата мира – 2022 против сборной Аргентины.

«Я считаю Францию фаворитом финального матча. Но стоит признать, что Аргентина играет лучше от матча к матчу. Эта команда серьезно прогрессирует. При этом они рассчитывают на меньшую обойму игроков, нежели мы. У них не такой плотный состав. Думаю, Франция станет чемпионом мира. Что-то мне подсказывает, что матч получится результативным», - передает слова президента страны Lequipe.

Финал Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 по московскому времени.