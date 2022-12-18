Аргентина и Франция сыграли самую результативную ничью в истории финалов мундиалей

Финал чемпионата мира в Катаре в исполнении сборных Аргентины и Франции подарил нам самую результативную ничью в истории всех финалов мировых первенств. Игра завершилась со счётом 3:3 после основного и дополнительного времени. А в серии пенальти удачливее оказались аргентинцы – 4:2.

До этого самой результативной ничьей была ничья в 2006 году между сборными Франции и Италии - 1:1. Тот матч завершился победой итальянцев в серии пенальти.

Напомним, сборная Аргентины завоевала титул чемпионов мира спустя 36 лет. В последний раз «альбиселесте» становились чемпионами мира в далёком 1986 году.