Каррагер выбрал лучшего между Месси, Пеле и Марадоной

Бывший защитник «Ливерпуля», а в настоящий момент футбольный эксперт Джейми Каррагер в своих социальных сетях назвал лучшего игрока в истории.

На первое место англичанин определил нападающего Лионеля Месси, выигравшего чемпионат мира в Катаре. Вторым стал соотечественник Лео – Диего Армандо Марадона. Третье место занял легендарный бразилец Пеле.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины отпраздновала победу над командой Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В этом поединке 35-летний Месси отметился двумя забитыми мячами. Лионель был признан лучшим футболистом мундиаля, он забил семь мячей и сделал три голевые передачи.