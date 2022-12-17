Адебайор: «Франция уже доказала, что является лучшей командой на этом ЧМ»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился своими ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Франция уже доказала, что является лучшей командой на этом чемпионате мира. Мбаппе, Гризманн, Эрнандес и Жиру находятся в отличной форме. Они заслужили выход в финал. Думаю, что Франция выиграет эту захватывающую битву за чемпионство», — передает слова Адебайора Telecomasia.net.

Напомним, что матч между Аргентиной и Францией начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.