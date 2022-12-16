Во Франции рассказали, сыграет ли в финале ЧМ-2022 Жиру, повредивший колено

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру успеет залечить повреждение до финального матча чемпионата мира против Аргентины.

Ранее сообщалось, что 36-летний игрок, заменённый на 65-й минуте полуфинальной встречи против Марокко (2:0), чувствовал боль в колене, что не порадовало поклонников сборной Франции в преддверии финала. По информации Europe 1, проблема Жиру оказалась незначительной – участию форварда в решающей битве за кубок ничего не угрожает.

Финальный матч сборных Франции и Аргентины состоится 18 декабря. Французы могут стать чемпионами мира во второй раз подряд.

На счету Оливье Жиру четыре забитых мяча в рамках катарского мундиаля.