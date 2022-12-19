Баженов - о победе Месси на ЧМ: «Идеальней вообще не бывает»

Бывший российский футболист Никита Баженов поделился впечатлениями от выступления Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Футбол – очень благородная игра. Рано или поздно она отблагодарила такого игрока как Месси. Очень хорошо, что вышло именно так. Идеальней вообще не бывает», - цитирует Баженова Rusfootball.info.

Баженов добавил, что история Месси отлично подошла бы для сценария кинофильма, который можно номинировать на премию «Оскар».

Напомним, в 35 лет Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира по футболу. Мундиаль в Катаре был пятым в его карьере, а первый раз на чемпионате мира Месси сыграл в 2006 году в Германии.