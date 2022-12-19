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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов - о победе Месси на ЧМ: «Идеальней вообще не бывает»

19 Декабря 2022 • 23:06 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший российский футболист Никита Баженов поделился впечатлениями от выступления Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Футбол – очень благородная игра. Рано или поздно она отблагодарила такого игрока как Месси. Очень хорошо, что вышло именно так. Идеальней вообще не бывает», - цитирует Баженова Rusfootball.info.

Баженов добавил, что история Месси отлично подошла бы для сценария кинофильма, который можно номинировать на премию «Оскар».

Напомним, в 35 лет Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира по футболу. Мундиаль в Катаре был пятым в его карьере, а первый раз на чемпионате мира Месси сыграл в 2006 году в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Никита Баженов
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