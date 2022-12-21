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Чанов – о Месси и Роналду: «Король умер, да здравствует король!» эксклюзив

21 Декабря 2022 • 11:05 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный российский тренер вратарей Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сравнил форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Их всё-таки нельзя сравнивать. Потому что, здесь всё сложилось у Роналду не так, как хотели. Все видели его слёзы после поражения от Марокко. Я думаю, сейчас сравнивать может и обидно будет для Роналду.

Каждый из них внёс свою лепту на том жизненном этапе в футбольном мире, каждый оставил яркий след. Будем надеяться, что они ещё нас порадуют. Как говорится: «Король умер, да здравствует король!» Люди уходят, которые отдались целиком, после них появляются новые звёзды. Поэтому, футбол вечен», — сказал Чанов.

35-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал чемпионом мира в составе своей национальной команды. Ранее Аргентина побеждала на мундиале в 1978 и 1986 году.

37-летний Роналду в плей-офф сыграл лишь 55 минут. Португалия вылетела из 1/4 финала, проиграв Марокко со счётом 0:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии Чм-2022 Вячеслав Чанов
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