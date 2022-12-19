Макрон раскрыл свои слова Мбаппе после поражения в финале ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший финал чемпионата мира – 2022, поведал о том, что сказал нападающему Килиану Мбаппе после поражения.

«Я сказал Килиану, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого турнира. Мне было больно смотреть на его переживания. Я сказал, что он заставил нас очень сильно гордиться, но мы проиграли. Это спорт», - передает слова Макрона RMC Sport.

В финале Мбаппе отметился тремя забитыми мячами. Матч завершился вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2. Это третий триумф в истории для Аргентины на мундиалях.