Божович назвал сборную, которая удивила его на ЧМ-2022

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, какая команда удивила его на чемпионате мира 2022 года.

«Кто больше всех удивил в Катаре? Франция. У французов было много трудностей по ходу турнира, много травм, но они справились со всем. Теперь они в финале», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0. В финале мундиаля соперником французов станет национальная команда Аргентины, матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.