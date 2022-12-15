Маурисио Пинеда: «Месси может играть до 50 лет»

Бывший футболист аргентинской сборной Маурисио Пинеда, принявший в ее составе участие в чемпионате мира 1998 года, прошедшем во Франции и выигранном также этой страной, считает, что лидер нынешней аргентинской команды, Лионель Месси, настолько хорошо подготовлен физически, что может играть до 50 лет.

За свою карьеру Месси получал мало травм, и Пинеда уверен - это поможет ему оставаться в футболе, он считает, что Месси выступит и на следующем чемпионате мира.

- Месси - это совершенство. Он может играть до 50 лет. Сегодня он играет иначе, но, получая мяч, он все равно быстрее остальных. Уверен, что это не последний его чемпионат мира, он будет играть и будет доминировать, - цитирует Пинеду derbyderbyderby.it.