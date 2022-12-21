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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Осимхен рассказал, что не пропустил ни одной игры чемпионата мира в Катаре

21 Декабря 2022 • 18:17 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Форвард итальянского «Наполи» Виктор Осимхен поделился впечатлениями от прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу.

«Один из лучших чемпионатов мира, я не пропустил ни одной игры, даже находясь на сборах в Турции. А финал оказался настоящим зрелищем», - цитирует игрока Il Matino.

Осимхен добавил, что было не очень приятно наблюдать за мундиалем лишь со стороны. Форвард верит, что его сборная сможет квалифицироваться на следующий чемпионат мира, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Осимхен – нигериец, его сборная в турнире, напомним, не участвовала: «суперорлы» не смогли пройти квалификацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Виктор Осимхен
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