Осимхен рассказал, что не пропустил ни одной игры чемпионата мира в Катаре

Форвард итальянского «Наполи» Виктор Осимхен поделился впечатлениями от прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу.

«Один из лучших чемпионатов мира, я не пропустил ни одной игры, даже находясь на сборах в Турции. А финал оказался настоящим зрелищем», - цитирует игрока Il Matino.

Осимхен добавил, что было не очень приятно наблюдать за мундиалем лишь со стороны. Форвард верит, что его сборная сможет квалифицироваться на следующий чемпионат мира, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Осимхен – нигериец, его сборная в турнире, напомним, не участвовала: «суперорлы» не смогли пройти квалификацию.