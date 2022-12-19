Роналду хранит молчание после победы Месси на чемпионате мира

В воскресенье, 19 декабря, состоялся финальный поединок чемпионата мира – 2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Матч завершился вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2. Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, которого постоянно сравнивают с Лионелем Месси, пока никак не отреагировал на триумф своего извечного конкурента. Ни в соцсетях КриРо, ни в СМИ нет его реакции на чемпионство Аргентины.

Роналду вместе с Португалией вылетел с чемпионата мира на стадии ¼ финала, потерпев поражение от Марокко (0:1).