Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итоги победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Я даже не припомню таких финалов. Игра в финале открылась после первого гола Франции. До 80-й минуты футбола не было, потому что Франции не было на поле. А потом понеслось. Дешам был недоволен действиями своей команды, он убрал Жиру, который был одним из лучших. Видимо, Оливье подсел физически. Конечно, так нельзя выходить на финал, оставаясь в тени 80 минут. Но потом проснулись и показали футбол высокого уровня. Если бы Франция играла бы так с первых минут, аргентинцам было бы выиграть гораздо сложнее.

Символично, что Месси выиграл чемпионат мира. Он вписал свое имя золотыми буквами с бриллиантами в историю футбола и Аргентины. Так что тут закономерно. За него приятно, такой игрок заслуживает титула.

Что касается везения Аргентины. Я думаю, что Марадона на небесах постарался, он поговорил с кем надо. И все было на стороне Аргентины. А так, команда горела этим желанием. Это было видно. Они горели, и судьба их вознаграждала за это. Судьба отблагодарила их за желание. Хочется отметить Мартинеса на воротах. Аргентина понимала, что если дотянут до пенальти, то они фавориты, потому что Мартинес выручит. Он доказал, что он очень силен на одиннадцати метрах. Он доказал это и в финале. У Аргентины всё срослось, все пазлы сошлись на этом чемпионате. Да, Франция не забила ещё на 121-й минуте, когда Коло-Муани выбежал один на один. Но больше выиграть хотела Аргентина. Поэтому судьба была благосклонна к ним», - сказал Кирьяков.