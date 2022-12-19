Нигматуллин: Аргентина - Франция - лучший финал в истории ЧМ»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о финале чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«На моей памяти - это лучший финал в истории ЧМ. Здесь было все: блистали лидеры команды, сделали максимально, что могли. Это было очень круто», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Финальная встреча завершилась вничью со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти Аргентина отпраздновала победу – 4:2. Благодаря вчерашнему успеху южноамериканцы стали трехкратными чемпионами мира. Ранее они побеждали на мундиале в 1978 и 1986 годах.