Кузнецов: «В финале будет очень интересное противостояние»

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем финале катарского чемпионата мира.

«В финале будет очень интересное противостояние. У Франции очень хороший подбор футболистов, у Аргентины подрастающая молодёжь, которая очень прилично выглядит на чемпионате мира. Они показали, что в будущем это будет боеспособный коллектив. Жду очень интересный матч. Думаю, будет забито больше двух голов, и те и те забьют. Для меня вывеска Аргентина – Франция – счастье смотреть такой футбол», – приводит слова Кузнецова издание «Чемпионат». По мнению экс-футболиста, предстоящий матч станет для Лионеля Месси последним шансом доказать, что он настолько же великий, как и Марадона.

Напомним, что имя чемпиона мира станет известно завтра, 18 декабря, в Лусаиле.