Бышовец: «Месси уже стал величайшим игроком в истории футбола»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о финале чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

Специалист считает, что в предстоящей встрече шансы команд на победу равны, а также выразил мнение, что независимо от итогового результата, лидер сборной Аргентины Лионель Месси уже имеет право считаться величайшим игроком в истории футбола.

«Станет ли Месси самым великим футболистом в истории футбола, если Аргентина победит сегодня? Лионель уже им стал. Это показывают цифры и рекорды в клубе и сборной», — цитирует Бышовца Metaratings.

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.