Малафеев: Аргентина заслуженно победила в финале ЧМ-2022

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился с журналистами своим мнением по поводу финала катарского чемпионата мира.

Малафеев сказал«Спорт-Экспрессу», что финальный матч получился феерическим и стал настоящим украшением турнира. Экс-вратарь отметил, что аргентинская сборная в итоге победила вполне заслуженно.

«Аргентина по ходу турнира выглядела стабильнее и сбалансированнее. Французы не выглядели безоговорочными победителями», - добавил Малафеев.

Напомним, что аргентинская сборная в финальном матче в серии пенальти обыграла французов.