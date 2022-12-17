Заболевшие игроки сборной Франции вернулись к тренировкам

Сборная Франции должна подойти к финалу чемпионата мира против Аргентины с полной боевой обоймой. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, все 5 ранее заболевших футболистов из команды Дидье Дешама вновь приступили к тренировкам. Речь идёт о Тео Эрнандесе, Рафаэле Варане, Кингсли Комане, Орельене Тчуамени и Ибраима Конате.

Ранее также в состав вернулись Адриен Рабио и Дайо Упамекано, которые из-за болезни пропустили полуфинальный матч мундиаля против сборной Марокко.

Напомним, французы завтра попробуют защитить титул чемпионов мира. Для этого подопечным Дидье Дешама необходимо обыграть сборную Аргентины. Матч стартует в 18:00 по московскому времени.