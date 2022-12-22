Силкин: «Сейчас игр нет — стало скучновато»

Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался об отсутствии футбольных матчей после окончания катарского чемпионата мира.

«С удовольствием посмотрел чемпионат мира — готов был смотреть ещё. Не устал ли я от просмотра футбола? Сейчас игр нет — стало скучновато», – заявил специалист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что мундиаль завершился 18 декабря финальным матчем между сборными Аргентины и Франции. Возобновление российского сезона запланировано на конец февраля поединками Фонбет Кубка России. Европейские топ-лиги продолжатся в конце декабря.