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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Орбану понравилась организация чемпионата мира - он поблагодарил Катар и марокканцев

22 Декабря 2022 • 11:59 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан очень любит футбол, и ради решающих матчей чемпионата мира даже нашел время в своем плотном графике, дабы прилететь в Катар. Он по достоинству оценил организацию чемпионата мира, поблагодарив соответствующие структуры Катара, а также выразил удовлетворение тем, что «арабский футбол продемонстрировал свой класс», подразумевая выступления команды Марокко.

- Арабский футбол продемонстрировал свой прогресс благодаря сборной Марокко, - цитирует слова Орбана Nemzeti Sport.

Напомним, что сборная Марокко заняла четвертое место в только что завершившемся чемпионате мира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Виктор Орбан
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