Орбану понравилась организация чемпионата мира - он поблагодарил Катар и марокканцев

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан очень любит футбол, и ради решающих матчей чемпионата мира даже нашел время в своем плотном графике, дабы прилететь в Катар. Он по достоинству оценил организацию чемпионата мира, поблагодарив соответствующие структуры Катара, а также выразил удовлетворение тем, что «арабский футбол продемонстрировал свой класс», подразумевая выступления команды Марокко.

- Арабский футбол продемонстрировал свой прогресс благодаря сборной Марокко, - цитирует слова Орбана Nemzeti Sport.

Напомним, что сборная Марокко заняла четвертое место в только что завершившемся чемпионате мира.