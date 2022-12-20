Дзюба - о жесте аргентинского вратаря: «Мне привет передавал»

Российский нападающий Артём Дзюба, известный по выступлениям за московский «Спартак» и петербургский «Зенит», прокомментировал вызывающий жест голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время церемонии награждения после финала чемпионата мира – 2022.

Эмилиано получил награду лучшему вратарю турнира, после чего прижал приз к паху и потряс. Этот поступок аргентинца вызвал широкий резонанс в СМИ.

«Мне привет передавал», - написал в социальных сетях Дзюба, прикрепив смеющийся эмодзи.

Напомним, что Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и стала трехкратным чемпионом мира.