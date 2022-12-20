Корнеев – об аргентинцах: «Около ста тысяч человек взяли кредиты, чтобы просто приехать»

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о болельщиках национальной сборной Аргентины.

«Мы наслышаны, не знаю, правда или нет. Около ста тысяч человек взяли кредиты, чтобы просто приехать», - приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Специалист также поведал историю о том, что некоторые аргентинские фанаты выставляли на продажу собственную недвижимость с целью получения средств для посещения матчей национальной сборной на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Эксперт считает, что поддержка своей команды в Аргентине – это нечто больше, чем просто фанатское боление.