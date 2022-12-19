Мерет: «Аргентина одержала потрясающую победу»

Вратарь итальянского «Наполи» Алекс Мерет высказался о выигрыше сборной Аргентины катарского чемпионата мира - 2022.

«Вчера я смотрел финал. Аргентина одержала потрясающую победу. На мой взгляд, они заслужили это. Они на протяжении всего чемпионата показывали прекрасную игру», — приводит слова голкипера лидера итальянской Серии А издание Sky Sports.

Напомним, что подопечные Лионеля Скалони принесли своей стране третий титул сильнейшей сборной мира. В решающей встрече «альбиселесте» обыграли Францию в серии пенальти после счёта 3:3 в основное время.