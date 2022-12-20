Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
2000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​СМИ раскрыли личность женщины, которую обнимал Месси после триумфального финала

20 Декабря 2022 • 20:12 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

В конце прошлой недели сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, обыграв в финале Францию в серии пенальти.  Вскоре после финального свистка на камеру попали объятия Лионеля Месси с женщиной. Она долго обнимала форварда и даже плакала, что-то рассказывая ему на ухо. Многие подумали, что это была мама звёздного футболиста. Но нет. Оказалось, что эта женщина по имени Антония Фариас является шеф-поваром сборной Аргентины. Об этом рассказывает El Gourmet.

Напомним, что после успешного финала чемпионата мира Лионель Месси заявил о намерении продолжать международную карьеру. Теперь звёздного форварда фанаты ждут на Кубке Америки, а может и на следующем чемпионате мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
2000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
20 Декабря 2022 в 20:16
СМИ раскрыли личность женщины, которую обнимал Месси после триумфального финала ----
этой женщиной оказался Кубок ЧМ-22!!!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
20:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский: «Финал Аргентина - Франция - величайшая игра в истории футбола»
20:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов считает, что если бы не Мбаппе, то финал ЧМ-2022 был бы самым скучным
20:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бекхэм выделил двух игроков сборной Англии
20:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​СМИ раскрыли личность женщины, которую обнимал Месси после триумфального финала 1
20:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин назвал преемника Месси
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Дзерби: «Макаллистер был одним из лучших на чемпионате мира»
19:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов — о ЧМ-2018 и ЧМ-2022: «Новых тенденций я не заметил»
19:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой назвал сборную, которая больше всего разочаровала на ЧМ-2022
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин - о финале ЧМ: «Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать»
19:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиоли назвал трёх легенд мирового футбола
18:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов назвал команду-разочарование чемпионата мира в Катаре
18:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эксперты составили сборную лучших молодых игроков ЧМ-2022
18:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ондуа рассказал, за кого болел в финале чемпионата мира
18:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Парфёнов рассказал, какие команды удивили его на чемпионате мира
18:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин назвал две сборные, которые стали разочарованием ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем