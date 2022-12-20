​СМИ раскрыли личность женщины, которую обнимал Месси после триумфального финала

В конце прошлой недели сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, обыграв в финале Францию в серии пенальти. Вскоре после финального свистка на камеру попали объятия Лионеля Месси с женщиной. Она долго обнимала форварда и даже плакала, что-то рассказывая ему на ухо. Многие подумали, что это была мама звёздного футболиста. Но нет. Оказалось, что эта женщина по имени Антония Фариас является шеф-поваром сборной Аргентины. Об этом рассказывает El Gourmet.

Напомним, что после успешного финала чемпионата мира Лионель Месси заявил о намерении продолжать международную карьеру. Теперь звёздного форварда фанаты ждут на Кубке Америки, а может и на следующем чемпионате мира.