Тотти рассказал, чего добилась бы сборная Италии образца 2006 года на ЧМ-2022

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти высказался о силе «золотой» сборной Италии на фоне нынешних национальных команд.

Тотти был одним из героев, завоевавших кубок мира в 2006 году. С тех пор «скуадра адзурра» переживала на чемпионе мира лишь неудачи, а в 2018 и 2022 и вовсе оставалась без путёвки на турнир.

«Конечно, победа на чемпионате мира 2006 года – то, что останется в сердце на всю жизнь, – рассказывает Тотти, которого цитируют итальянские СМИ. – Я думаю, та итальянская команда определённо была бы минимум в четвёрке лучших на нынешнем мундиале в Катаре», – заявил экс-футболист.

В финале ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Франции, а в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко.