Кавазашвили: «Я бы посоветовал дать Месси российское гражданство»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси, выигравший вместе со своей национальной командой чемпионат мира в Катаре, должен получить российское гражданство.

«Если бы я был сегодня в ранге советника Путина, то я бы посоветовал пригласить Месси в Россию, дать ему гражданство, второе, пятое, подарить ему квартиру», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 18 декабря, в финальной игре мундиаля Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен). Отметим, что для южноамериканской сборной это чемпионство стало первым за последние 36 лет.

35-летний Месси, забивший семь мячей в семи матчах, был признан лучшим игроком турнира.