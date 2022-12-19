Де Пауль: «Месси лучший, теперь только идиоты могут сомневаться в этом»

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, вернув себе титул после 36-летнего ожидания, и Родриго де Пауль, футболист аргентинской команды, считает, что катарский турнир должен был развеять все сомнения по поводу того, кто является лучшим футболистом в мире. Это, конечно же, нападающий Лионель Месси, уверен де Пауль.

- Если какой-нибудь идиот еще сомневался в том, что Месси лучший, то теперь их больше не должно быть, Месси - лучший игрок всех времен, - цитирует игрока Win sports.

Напомним, что сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира долгих 36 лет, лишь Италия ждала в свое время еще дольше - 44 года между 1938 и 1982 годами.