​Бензема обратился к сборной Франции перед финалом чемпионата мира

В воскресенье вечером сборная Франции будет играть против Аргентины в финале чемпионата мира. Перед игрой несколько слов игрокам французской национальной команды сказал нападающий Карим Бензема.

«Время пришло… Все вместе. Вперёд, «трёхцветные»! - написал Бензема в социальных сетях.

Напомним, что Карим Бензема из-за полученной травмы был вынужден покинуть расположение сборной Франции ещё до старта чемпионата мира.

Финальная битва между сборными Аргентины и Франции стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.