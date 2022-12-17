Шевченко: «Месси заслуживает победы на чемпионате мира»

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко высказался насчет финального матча чемпионата мира – 2022, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Франции.

«Месси является символом Аргентины, это один из лучших футболистов всех времен. Такой игрок определенно заслуживает победы на чемпионате мира. Он настоящий лидер этой команды.

Аргентине будет противостоять Франция, за которую играет Мбаппе. Килиан - очень классный футболист. Время Месси подходит к концу, Мбаппе - новая звезда. К тому же он уже был чемпионом мира. Нас ждет захватывающее зрелище», - цитирует Шевченко Sky Sports.

Финал Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.