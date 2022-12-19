Бекхэм «короновал» Месси после финала ЧМ-2022

Именитый английский экс-футболист Дэвид Бекхэм в своих социальных сетях поздравил Лионеля Месси с победой на катарском чемпионате мира.

«Король Лео Месси», - написал бывший английский игрок и опубликовал фотографию со стадиона, на котором проходил финальный матч катарского мундиаля. Напомним, что в решающем поединке турнира аргентинская сборная в серии пенальти сумела обыграть французскую команду.

35-летний Лионель Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. По итогу катарского мундиаля опытный аргентинский форвард был назван лучшим игроком турнира.