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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Только двум сборным удавалось защитить титул чемпиона мира – это было очень давно

15 Декабря 2022 • 00:30 Комментировать (2)
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Сборная Франции в среду обыграла Марокко со счётом 2:0 и пробилась в финал чемпионата мира – 2022. Команда Дидье Дешама имеет возможность защитить трофей. Ранее в истории турнира это удавалось только двум сборным.

Сборная Италии становилась чемпионом мира на двух турнирах подряд – в 1934 и 1938 годах. Позже это достижение покорялось сборной Бразилии, завоёвывавшей трофей в 1958 и 1962 годах.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт в воскресенье, 18 декабря. В битве за трофей сборная Франции сыграет против Аргентины. Игра стартует в 18:00 по московскому времени. На портале LiveResult пройдёт текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (2)
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NOBODY
15 Декабря 2022 в 00:33
подождите, какая Италия?? Уругвай может?
NOBODY
15 Декабря 2022 в 00:33
Сборная Италии становилась чемпионом мира на двух турнирах подряд – в 1934 и 1938 годах. Позже это достижение покорялось сборной Бразилии, завоёвывавшей трофей в 1958 и 1962 годах.
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