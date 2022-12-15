​Только двум сборным удавалось защитить титул чемпиона мира – это было очень давно

Сборная Франции в среду обыграла Марокко со счётом 2:0 и пробилась в финал чемпионата мира – 2022. Команда Дидье Дешама имеет возможность защитить трофей. Ранее в истории турнира это удавалось только двум сборным.

Сборная Италии становилась чемпионом мира на двух турнирах подряд – в 1934 и 1938 годах. Позже это достижение покорялось сборной Бразилии, завоёвывавшей трофей в 1958 и 1962 годах.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт в воскресенье, 18 декабря. В битве за трофей сборная Франции сыграет против Аргентины. Игра стартует в 18:00 по московскому времени. На портале LiveResult пройдёт текстовая трансляция.